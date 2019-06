Andværing, men også irsk og amerikansk urinnvåner

Andøy

– Jeg er nordlending med forfedre som jobbet på havet og i landbruket. Slik så jeg på meg selv. Plutselig viser det seg at jeg stammer fra en amerikansk urbefolkning, skriver han i VG etter å ha gjennomført to forskjellige DNA-analyser.

Andværingen sendte inn spyttprøver til MyHeritage og Ancestry, som er to av de største aktørene i markedet for DNA-analyser.

Advarer

Men det er ikke bare avstamning du kan få gjennom slike DNA-analyser. Du kan også få informasjon om sykdommer du er utsatt for.

– Testene kan også gi deg svar på risikoen for alvorlige sykdommer. Og da kommer det litt an på om du er en engstelig person eller ikke, og hvordan du vil forholde deg til å vite at du har sjanse for å få alvorlig kreft, Alzheimers, eller en dødelig sykdom, som det ikke finnes kur for. Så det er sånne tikkende bomber da, sier Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Det er også verdt å sjekke hva du samtykker til når du sender inn en prøve. Informasjonen om deg kan nemlig bli delt med tredjeparter du kanskje ikke ønsker å dele den med.

Forskjellige svar

Men hva var det så Kristoffersen Hansen fant ut om sine forfedre. Det varierer, alt etter hvilken av de to testene han stoler på.

Den ene testen konkluderer med at andværingen 82 prosent skandinavisk, 9,4 prosent baltisk, 5,9 prosent irsk, skotsk eller walisisk og 1,9 prosent amerikansk urfolk.

Den andre testen er ikke fullt så eksotisk. Her er andværingen 65 prosent norsk, 31 prosent svensk, 3 prosent irsk eller skotsk og 1 prosent finsk.

Passe god syklist

Kristoffersen Hansen har også brukt DNA-informasjonen til å finne ut andre ting om seg selv.

– Jeg skal visstnok være veldig glad i alkohol. Jeg kan dessuten bli en passe god syklist, jeg skal ikke være sånn voldsomt smart og jeg skal ha en ganske aggressiv atferd. Samtidig tyder ting på at jeg er veldig fordomsfri og opptatt av rettferdighet, skriver han.

