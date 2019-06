Senja-ferga innstilit i dag

Andøy

– Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Andenes - Gryllefjord i dag, 10.06.19. Alle avgangene i sambandet er kansellert ut dagen på grunn av dårlig vær, skriver fergeselskapet på sine nettsider.

Tre avganger

Årets fergesesong startet 11. mai i år med to daglige avganger.

Fra og med i dag skulle dette økes til tre avganger, men nå blir neste avgang tidligst tirsdag morgen.

Det har blåst kraftig i Andøy siden i går, og det ventes nord-øst vind på 19 og 20 meter per sekund ut over dagen. Det ventes at vinden skal roe seg en god del tirsdag.