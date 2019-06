Stenger vei delvis i Andøy på grunn av steinrydding

Andøy

Perioden med stenging startet kl. 18 onsdag. Reguleringen av stengningen foregår ved hjelp av manuell dirigering. Årsaken til stengingen er at det pågår arbeid for å fjerne stein inne i tunnelen.

– Det er et rasfanggjerde oppe i skråningen i nærheten av Kleivatunnelen, der det har falt ned stein. Noe av denne steinen ligger i grøfta og må fjernes, forteller trafikkoperatør ved Statens vegvesen sentral, Bente Nyland til VOL.

Nyland forteller videre at arbeidet har pågått noen timer og understreker at det er viktig at steinen blir fjernet så raskt som mulig. Stengingen gjelder til og med i natt, kll. 03:00.