Vedtar investeringer på Evenes

Andøy

Debatten i Stortinget brakte lite nytt.

– Vi har ingen informasjon som tilsier at det blir økte kostnader, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Stortinget vedtar totalt åtte investeringsprosjekter i Forsvaret og det er enighet om de aller fleste, blant annet nye radarsystemer og nye ubåter.

Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti vil ta en ny runde om investeringene på Evenes, blant annet på bakgrunn av et brev fra Avinor om at den planlagte hangaren til overvåkingsflyene kan skape turbulens ved inn- og utflyging fra flyplassen.

– Tar man med hele brevet fra Avinor, foreslår Avinor at man dreier plasseringen av hangaren og at det vil ha god effekt, sa Bakke-Jensen.

To baser?

Bakke-Jensen måtte også svare på spørsmål når det gjelder fremtiden til Andøya flystasjon.

Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen ba statsråden avklare om man nå risikerte å få to baser for maritime patruljefly, med amerikansk aktivitet på Andøya.

– Det er ikke en utvikling jeg ser for meg, svarte Bakke-Jensen.

Marthinsen understreket da at det ble ført referat fra møtet i Stortinget og at statsrådens forsikringer var grunnlaget for at Ap vil støtte forslaget om investeringene på Evenes.