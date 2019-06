Ikke aktuelt å gjenkjøpe i Skarsteinsdalen

Andøy

Den store leiren på Andøya er for lengst forlatt, og private interesser har kjøpt bygningene. Klassekampen siterer i dag kilder som mener å ha «hørt» at Forsvaret trenger leiren i fremtiden. En av disse er ordfører Jonni Solsvik.

Det er i alt 29 bygninger i leiren, som er solgt på billigsalg.

– Vi har hørt at Forsvaret trenger denne leiren. Ikke alt, men ryktene går, og flere av oss som eier her venter på henvendelser, sier Saulius Peleda fra Litauen til Klassekampen. Han kjøpte offisersmessa, et bygg på 3.600 kvadratmeter, for 300.000 kroner, som gir en kvadratmeterpris på 83 kroner. Det tilsvarer en middels god pris for ei ubebygd tomt i utkantstrøkene av Vesterålen.

Frank Sølvesberg, pressetalsperson i Forsvaret, svarer imidlertid benektende på avisens spørsmål om gjenkjøp. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarte for ikke lenge siden et spørsmål i Stortinget. Liv Signe Navarsete, Sp, ønsket en redegjørelse for Forsvarets planer på Andøya.

– Eventuelt flere bygg- og eiendomsprosjekt på Andøya vil bli vurdert som en del av Forsvarets konsept for alliert mottak. Vi vurderer å søke Nato-finansiering, lød svaret.