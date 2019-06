Fire kjemper om å få tegne The Whale

Andøy

– Vi skal skape en unik attraksjon om hval, som verden ikke har sett maken til. Vi har jobbet med ambisiøse planer for The Whale i fire år og har stor tro på denne etableringen. Nå har vi gjennomført en prekvalifisering i arkitektkonkurransen der 140 interesserte arkitektkontor fra hele verden lastet ned materiell. Av disse meldte 37 arkitektteam seg på prekvalifiseringen. Team fra hele verden har vist interesse for The Whale. Vi er så heldige og kan velge blant topparkitekter, sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale i en pressemelding.

To fra Norge

De fire finalistene i arkitektkonkurransen for The Whale er de norske kontorene Snøhetta og Reiulf Ramstad og danske Dorte Mandrup. Den fjerde finalisten er et dansk/norsk samarbeid der Bjarke Ingels Group, BIG har gått sammen med ungt norskt miljø, ELEMENT.

– De fire vi har valgt til finalen hadde spennende og inspirerende søknader. Jeg vet at det venter oss en utrolig spennende konkurranse på en fullstendig svimlende spektakulær plass, sier Hanne Strager som har hatt ansvar for utforming av konkurranseprogrammet, i pressemeldingen.

– Beliggenhet avgjørende

The Whale skal bygges i fjæresteinene på vestsiden av Andenes i umiddelbar nærhet til sentrum og stedets hvalsafariaktører, Hvalsafari og Andenes Sea Safari.

– Spennende og utfordrende arkitektur og beliggenhet er viktig og avgjørende for et signalbygg som The Whale. Det skal være forbindelser og samspill mellom det som er ute og det som er innenfor veggene, sier Hanne Strager.

Finalistene til Andøy

Den 24. juni kommer finalistene på besøk til Andøy for å oppleve plassen selv.

– Vi har satt sammen et flott program for at de skal få oppleve hvalenes rike! Vi ønsker at arkitektene skal forelske seg i stedet og at de skal sitte igjen med sterke inntrykk av at The Whale og Andøy er enestående i verden, sier Camilla Ilmoni i The Whale. De fire finalistene skal levere sine bidrag i oktober, og den 9. desember kåres det en vinner på Andenes.