LNS skal skal bygge første del av Andfjord Salmon-anlegget

Dette melder Andfjord Salmon i ei pressemelding.

– LNS er en stor internasjonal anleggsentreprenør med hovedkontor i Andøy, Vesterålen. Vi er kjent med organisasjonen og er trygg på at byggingen av første fase av vårt nyskapende gjennomstrømmingsanlegg skal gå bra. Vi er godt i rute og følger oppsatte planer og budsjetter, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering forretningsutvikling i Andfjord Salmon AS.

Andfjord Salmon har konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks i Andøy kommune, og det er oppdraget med grunnlagsinvesteringene til det første oppdrettsbassenget av i alt ti planlagte bassenger som nå går til LNS.

– Spennende oppdrag

– Andfjord Salmon er et nyskapende, innovativt og ambisiøst selskap og for oss er dette et veldig spennende oppdrag. Vi takker Andfjord Salmon for tilliten og gleder oss til oppstart, sier konserndirektør Frode M. Nilsen hos LNS.

Leonard Nilsen og Sønner AS er Nord-Norges største anleggsentreprenør, har 850 ansatte. LNS har hatt store oppdrag også langt utenfor Norges grenser, som Færøyene, Antarktis, Hong Kong, Grønland og Island.

– Unikt konsept

– Andfjord Salmon bygger framtidens havbruk. Med det beste fra to verdener, kombinerer vi fordelene med både sjø- og landbasert oppdrett. Resultatet er høy laksevelferd og bærekraftig produksjon i arktisk farvann - 69 grader nord. Vårt viktigste fortrinn er det rene arktiske sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets-laks som markedet etterspør, forteller arbeidende styreleder og grunnlegger Roy Pettersen.

Andfjord Salmon sitt anlegg er patentert og blir et såkalt gjennomstrømmingsanlegg med lavt energiforbruk, lave driftskostnader og er gunstig for miljøet.

– En fisk som trives, er en fisk som vokser. Når sjøvannet hentes på 160 meters dyp, med 7 grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselus og truende alger fordi disse liker seg best der sollyset trenger ned. Det rene Atlanterhavsvannet og lav fisketetthet sørger for at vi får en laks som trives utmerket og med riktig fôr, blir sunn og næringsrik, forteller gründeren.