Ville rive «Gammelskolen»: – Godt at jeg ikke fikk medhold

Andøy

Mandag ble det siste ordinære kommunestyremøtet i denne perioden i Andøy avholdt. Det blir ett møte til i høst før valget, men det er et ekstraordinært møte.

Seansen på slutten mandag, startet med at MDGs Robert Svendsen ba om ordet, og takket alle i kommunestyret for den valgperioden som nå snart er over. I tillegg overrakte han ordfører Jonni Solsvik boka «Fra evig vekst til grønn politikk» av Svein Hammer i gave.

– Tusen takk, sa Solsvik.

– Jeg er ikke forberedt på noen avskjedstale i dag. Men jeg vil si at vi har et fantastisk godt politisk arbeidsmiljø i Andøy, og det er bra, la han til.

Hermod tok ordet

Så tok Hermod Bakkevoll ordet.

– Jeg har sett etter en anledning til å si dette, og nå passer det. Det handler om en sak der det var godt at jeg ikke fikk medhold, sa Bakkevoll, til latter fra salen.

– Det handler om Gammelskolen. Jeg mente at bygget burde rives og at kommunen skulle beholde tomta. Resultatet avtegner seg til å bra og jeg er glad for at jeg tok feil, sa Bakkevoll.

– Det handler om Gammelskolen. Jeg mente at bygget burde rives og at kommunen skulle beholde tomta. Resultatet avtegner seg til å bra og jeg er glad for at jeg tok feil, sa Bakkevoll.

Det tidligere skolebygget er nå under ombygging til leiligheter.

