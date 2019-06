Andenes-talent møtte landslagskeeper

Andøy

Norges beste fotballtalenter er samlet i Porsgrunn. Andenes-talent får prøve seg mot de beste på Equinors talentleir

Talentleiren utgjør toppen av Norges Fotballforbunds (NFF) landslagsskole og inngår i talentprogrammet Morgendagens Helter. Det er nettopp på denne leiren at Alzubi skal bevise at han er god nok til å få lov til å spille med flagget på brystet.

Fotballtalentet fra Andenes fikk tirsdag møte Rune Almenning Jarstein som til daglig spiller i Bundesliga-klubben Hertha Berlin og som har 60 A-landskamper for Norge.

På leiren deltar i overkant av 100 fotballspillere mellom 14 og 16 år.

– Felles for alle som er tatt ut er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. Vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.