Unge andværinger på Sommercamp i Forsvaret

Andøy

De to deltagerne fra Andøy heter Natalie Lillejord og Elias Halvorsen. De er begge 14 år og deltar på sommercampen for første gang.

Campen heter «Min tur», og er tilrettelagt for barn som har foreldre som er, skal, eller har vært, ute på oppdrag i internasjonale operasjoner for Norge. På sommercampen er det barnas tur til å reise «ut». Det å ha forelder som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er spesielt, så målet med campen er at disse barna kan danne nettverk seg imellom. De siste årene har det vært en stor satsing på oppfølgingen av veteranene, og denne sommerleiren er et av tiltakene. Det er åttende året sommercampen arrangeres.

– Det er spennende å delta på sommercampen. Her går alle gjennom det samme, og det gjør det lettere å prate sammen om det å ha en forelder ute, sier Natalie Lillejord.

Selv om de to kjente hverandre fra før av har de også fått mange nye venner på campen.

– Jeg lærer masse nye ting her og har dessuten fått flere nye, gode venner. Det er det beste med å være her, sier Elias Halvorsen.

Deltagerne ankom lørdag 22. juni, og campen varer til fredag 28. juni. Innholdet i programmet er stort sett utendørsaktiviteter, blant annet i skog og mark. Aktivitetene inneholder blant annet padling med kajakk og kano, opplæring i førstehjelp, og bygging av gapahuk. Det er også mye ballspill og en dagstur til Tusenfryd blir det også på onsdag. Det gleder begge de unge andværingene seg til.

Sommercampen finner sted på Forsvarets veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger.

På spørsmål om hvordan det er å ha en forelder ute på oppdrag i et annet land syns begge det er todelt.

– Det er litt bra og artig, men også litt kjedelig, sier Elias.

– Ja, det er bra at de hjelper folk. Men kjedelig at de er så lenge borte, sier Natalie til VOL via Forsvarets veterantjeneste.