VOL sender Klassekampens debattmøte i Andøy

Andøy

Klassekampens sommerbåt startet sin ferd sørover kysten i Tromsø 29. juni. Turen avsluttes i Sandnessjøen 13. juli. Det er tredje året at avisen er ute med sin sommerbåt.

Onsdag kommer skuta «Goxsheim» til Andenes og onsdag kveld inviteres det til samtale på Riggen i kvalsenteret.

«Hvor går veien videre for Andøya?» er tema for samtalen som ledes av Klassekampens nyhetssjef Simen Tallaksen. De andre to som skal delta er Senterpartiets Liv Signe Navarsete og Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

VOL samarbeider med Klassekampen og kommer til å overføre samtalen live på www.vol.no.

Bort fra Oslo-gryta

– Med sommerbåten får vi besøkt steder langt utafor oslogryta. Klassekampen er en avis for hele landet, og det vil vi understreke med prosjekter som dette, sier ansvarlig redaktør Mari Skurdal til VOL.

– Mange store nasjonale debatter om sentralisering, lokale velferdstilbud innenfor helse- og utdanning og ressursforvaltning står her i Nord-Norge. I fjor startet vi turen fra Kirkenes i nord, og det var naturlig for oss å fortsette sørover langs kysten i år. Her kommer vi tett på dem disse endringene faktisk rammer, fortsetter Skurdal.

Nå gleder hun seg til å komme til Vesterålen.

– Jeg ser fram til å møte kystfolket, for å høre hvordan verden ser ut nordfra. Jeg håper så mange som mulig har lyst til å komme og treffe oss, sier Skurdal.

Sortland, Stokmarknes og Melbu

Torsdag kommer «Goxsheim» til Sortland. Da blir det samtale i Kulturfabrikken og temaet er «Hva er venstrepopulisme?»

Deltakere er Axel Fjeldavli (Tankesmien Agenda), Fredrik V. Sand (forfatter av boken «Den danske suksessen Enhedslisten») og Willfred Nordlund (Sp). Samtalen ledes av Klassekampens redaktør Mari Skurdal.

Lørdag leger Klassekampen til på Stokmarknes, der hadselværingene inviteres til møte på kaia. Søndag er «Goxsheim» på Melbu, der man i samarbeid med Sommer-Melbu inviterer til sommerprat og musikk med Dag Kajander.