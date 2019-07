Vil overta havna på Nøss

Andøy

Kystverket har fått i oppdrag å avhende havneanlegg som tidligere har vært fiskerihavner. I Andøy ble havnene på Nøss og Kvalnes nylig lagt ut for salg. Fra før har Kystverket lagt ut havnene på Åknes og Stave for salg.

Statlige, fylkeskommunale eller kommunale organer har forkjøpsrett. Når det gjelder Åknes og Stave er det avklart at ingen slike organer vil overta havneanleggene.

Byr 15.000

Men på Nøss har Kystverket nå fått napp.

– Sameie Nøss Gård ble etablert for å ivareta gårdens fellesinteresser som jakt- og fiskerettigheter og/eller andre interesser for fellesskapet. Sameie Nøss Gård planlegger å lage noe felles for bygda ved fiskerihavnen og den vil passe godt inn i våre ønsker/planer, skriver Bent Ribe i et brev til Kystverket.

Sameiet, som er grunneier på området der fiskerihavna ligger, tilbyr Kystverket 15.000 kroner for havna, noe som samsvarer med taksten.