Stort underskudd for Arresten

2018 var det første hele driftsåret for selskapet. Arresten AS solgte mat-, øl- og vinopplevelser for 7,3 millioner kroner, men kostnadene var på 9,2 millioner kroner sånn at driftsresultatet endte på minus 1,96 millioner kroner. Før skatt endte resultatet på minus 1,97 millioner kroner.

Egenkapitalen er dermed tapt. Selskapet har et udekket tap på 2,2 millioner kroner.

Ved nyttår hadde Arresten en samlet gjeld på 1,8 millioner kroner.

I notene til regnskapet opplyses det at selskapet fortsatt er i en innkjøringsfase.

– Morselskapet vil tilføre likviditet og kapital til videre drift, slik at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, meldes det.

A.H. Holding eier 100 prosent av aksjene i Arresten As.

Arresten hadde i fjor syv ansatte og en samlet lønnskostnad på fem millioner kroner, pensjons- og folketrygdavgift inkludert.