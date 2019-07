Deler ut kulturprisen i Andøy

Andøy

Det var 29. april at formannskapet i Andøy vedtok å tildele Andøy kommunes kulturpris til Teaterklubb ’81, en klubb som produsert juleteater på Dverberg i 33 år.

– Det å få til noe sammen er viktig for Andøy og for at folk skal bosette seg her. Teaterklubben har stor samfunnsmessig betydning og er et eksempel på hva slags fokus vi bør ha i Andøy for å lykkes, sa ordfører Jonni Solsvik i forbindelse med tildelingen.

– En pris til veldig mange – Dette er en kulturpris til svært mange. Og det skal vises under utdelingen. Det holder ikke med et lite lokale, sier Svein Spjelkavik i Teaterklubb ’81.

Normalt deler man ut kulturprisen i forbindelse med de årlige kulturdagene i Andøy på vårparten, men i år skjer utdelingen nå i sommer.

«Teaterfeber»

Lørdag 27. juli inviterer Andøy kommune og Teaterklubb ’81 til «Teaterfeber» på Dverberg. Der skal ordfører Jonni Solsvik dele ut kulturprisen til teaterklubben, der han selv har vært med som skuespiller.

Disse har fått kulturprisen i Andøy 1980 Håkon Rydland og Bjarne Olsen 1981 Oddlo Erichsen 1982 Håkon Lødding 1983 Finn Myrvang 1984 Asta Vinæs 1985 Oluf Bjørvik og Andreas Blix 1986 Svein Spjelkavik 1987 U.L.Idun 1988 Alfhild Gjesbach 1989 Elsie Urdal og Anne Hæreide 1990 Ikke utdelt 1991 Skjoldehamn sanitetsforening 1992 Andenes Mannskor 1993 Andens Hornmusikk 1994 Familien Berg-Olsen 1995 Olav Nilsen 1996 May Britt Johansen 1997 Odd Solhaug 1998 Arild Hansen 1999 Tusenårskomiteen 2000 Åse bygdemuseum 2001 Bent Aune 2002 Katrine Strøm 2003 Geir Laupstad 2004 Egil Sakariassen 2005 Leif Bornøy 2006 Familien Eid 2007 Anne Kari Spjelkavik 2008 Bleiksdagene 2009 Pårørendeforeningene Andenes helsesenter, omsorgsbolig og Andøy bo- og behandlingssenter, Åse. 2010 Line Tollefsen 2011 Andøy Historielag 2012 Svein Haugen 2013 Holy Boys 2014 Tordis og Geir Stave 2015 Werner Johansen 2016 Henry Annar Borgen 2017 Fyr Laus! 2018 Teaterklubb ’81

Der vil nye og gamle teaterklubb-stjerner dukke opp på scena, og man vil også få møte skuespillerne som i begynnelsen av august skal fremføre Robin Hood-forestillingen i Dverberg-marka.