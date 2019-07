– Advarer mot båling

Andøy

Søndag ettermiddag rykket brannvesenet i Andøy ut etter melding om røyk i Bleiksmarka.

– Det var noen som hadde laget bål ved ei hytte. Det var en god del røyk fra bålet. Forbipasserende så røyken og varslet 110, og vi rykket ut, sier Thanke.

Thanke viser til skogbrannen sør på Andøya tidligere i sommer og ber folk være forsiktige med å gjøre opp bål i naturen.

– Det er veldig tørt, og det har vært tørt lenge. Det betyr at vegetasjonen er tørr. Skal man lage bål, bør man gjøre det på en trygg plass, og ha slukkemiddel tilgjengelig. Det er lov å lage bål for å rent treverk, men da bør man avklare det med brannvesenet slik at vi vet om det. Det var ikke gjort i dette tilfellet, sier Thanke.