Får kulturpris og gir en hel forestilling i gave

Andøy

– Vi er veldig stolte over å få kulturprisen, og har lyst til å lage noe som reflekterer hvor glade vi er, sier Svein Spjelkavik i teaterklubben.

En helt spesiell utdeling

Det var 29. april at formannskapet i Andøy vedtok å tildele Andøy kommunes kulturpris til Teaterklubb ’81, en klubb som produsert juleteater på Dverberg i 33 år.

– Det å få til noe sammen er viktig for Andøy og for at folk skal bosette seg her. Teaterklubben har stor samfunnsmessig betydning og er et eksempel på hva slags fokus vi bør ha i Andøy for å lykkes, sa ordfører Jonni Solsvik i forbindelse med tildelingen. Det er ordføreren som står for selve utdelingen av kulturprisen etter forestillingen.

– Det blir spesielt siden det er Jonni sin siste kulturprisutdeling som ordfører og at det skjer i hjembygda hans, sier Spjelkavik.

Smakebiter fra historien

Han forteller at teaterklubben har gravd dypt i den 33 år lange skattekisten, siden første juleteater midt på 1980-tallet.

– Det blir mye klassisk materiale, blant annet sangen «Kjærlighet gjør fattig rik» fremført av fire sangere, smakebiter fra Annie og Karius og Baktus, og selvfølgelig verdenspremière med smakebiter fra årets Robin Hood-forestillingen som spilles i Dverbergmarka senere i sommer, forteller Spjelkavik.

Comeback for gamle stjerner

En rekke sentrale skuespillere fra den 33 år lange historien står på scenen lørdag kveld, blant andre Nikoline Spjelkavik, Katrine Strøm, Inge Fyhn Nilsen, Kine Kvalvik Eliassen og Mette Spjelkavik Enoksen.

– Jeg tror det blir et veldig fint øyeblikk når Tone Skagen står på scenen med utdrag fra «Lille jul», som var vår aller første juleteatermusikal tilbake i 1988. Tone spilte da Nissemor, forteller Spjelkavik. Han skal selv være konferansier sammen med den unge talentet Simon Waltila, og lover både flott lys og lyd i tillegg til alt det fine som vil skje på scenen.

– Vi håper mange vil feire kulturprisen sammen med oss og få teaterfeber i storsalen i samfunnshuset lørdag kveld, avslutter Spjelkavik.