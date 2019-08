Støre frykter svenskene vinner romkappløpet

Andøy

Dette ifølge NRK.

– Her foregår et kappløp der vi ikke kan tape tid, sier Gahr Støre.

Støre mener tildelingen av penger til satelittprosjektet på Andøya går for treigt.

Den planlagte satelittbasen har bedt om 1,3 milliarder kroner fra Næringsepartementet.

– Det er i seg selv ei veldig viktig sak for norge for utvikling av teknologi. Det er også selvsagt viktig for Andøya i den omstillingsfasen de er i. Derfor burde vi få klarhet i dette nå og ikke få flere utsettelser, sier Støre.

På Andøya Space port planlegger man å sende opp satelitter i bane rundt jorda. Det samme planlegger de i Kiruna, i Portugal og i Skottland.

Planene for Andøya Space Center er vel omtalt på VOL, der planene er å være først ute i Europa med å sende satellitter i bane rundt jorda. Ikke så kjent er kanskje planene fra Kiruna i Nord-Sverige.

Fra romstasjonen Esrange i Kiruna, vil strategisjef i Swedish Space Coorporation, Stefan Gustavsson, ifølge NRK Nordland gjøre akkurat det samme.

Nå har kommunepolitikerne i Kiruna blitt enige om å søke regjeringen om 400 millioner kroner, øremerket satellittprosjektet.

– Vi kommer til å begynne tester av raketteknikk neste år. Vi tror at vi kan vi kan være fullt operasjonelle for å skyte opp satellitter i 2022, hvis alt går etter planen, sier han i følge statskanalen.

Men hvem har kommet lengst av de to konkurrentene? Ifølge Enoksen ligger de tilnærmet likt.

– De har ikke fått bevilgningen på plass. De har bedt om en finansiering på 400 millioner, men det er ikke avgjort av den svenske regjeringen. Vi har nok kommet minst like langt som de har, noe Gustavsson er enig i.

– Jeg synes det ser ganske likt ut. Vi har kommet et stykke begge to, sier den svenske sjefen i følge NRK.