Postnord-pakker må hentes på Dverberg

Postnord forventer å åpne utleveringsstedet hos Coop Prix på Andenes i uke 34. Endringen skjer fordi Narvesen-kiosken på Andenes legges ned fra 27. august.

Samler pakkene på et sted: Postnord på Andenes flytter til Coop Prix Når Narvesen legges ned i slutten av august, overtar Coop Prix som utleveringssted for Postnord. – Vi skal bygge om postavdelingen i butikken, sier Daniel Andreassen i Coop Nordland.

Postnord opplyste at de ikke var varslet av Reitan Convenience Norge om nedleggelsen av Narvesen og at det var først da VOL spurte om saken at man ble klar over dette. Reitan hevdet på sin side at man hadde informert om stengingen.

Postnord kastet seg deretter rundt og har inngått en avtale med Coop Nordland om at Prix-butikken på Andenes blir nytt utleveringssted. Her finner man også Posten med «Post i butikk». Dermed blir all pakkeutlevering samlet på ett sted, men først i uke 34.

Varslet av VOL: Postnord sier de ikke er informert om Narvesen-kutt Postnord har ikke fått informasjon om at Narvesen-kiosken på Andenes skal legges ned. Nå må selskapet kaste seg rundt for å finne seg et nytt utleveringssted for pakker.

Deler av Prix-butikken må bygges om for å gjøre plass til Postnord sine pakkeskap.

VOL har ikke fått noen god forklaring på hvorfor pakkene i en periode må hentes på Dverberg.

– Ettersom vi fikk litt sen informasjon om at kiosken stenger, fungerer dette som en midlertidig løsning fram til det nye utleveringsstedet er åpnet, planen er åpning i uke 34, skriver Bjørn Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i Postnord.