Dverberg og Sortland får besøk av Violet Road

Andøy

Violet Road platedebuterte i 2008 med «Letters». I fjor kom den sjette plata i form av «Lines Across Light».

I disse dager gir de ut en EP som ble laget kort tid etter fjorårets plateinnspilling.

– Med EPen «Lovers & Liars» får vi et Violet Road i fri dressur. Kort tid etter albumslippet «Lines Across Light» var det en ivrig og inspirert gjeng som gikk tilbake i studio. Minialbumet er et overskuddsprosjekt som ble skrevet og spilt inn over noen hektiske uker i januar 2019, heter det i en pressemelding.

Det er bandet selv om har produsert utgivelsen, som inneholder fire sanger.

Akustisk turné

I høst skal bandet ut på turné, denne gang i akustisk tapning. Det starter 13. oktober i Verdensteateret i Tromsø og avsluttes 24. november på Byscenen i Trondheim.

I mellom de to konsertene får 28 steder besøk av bandet – fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

To i Vesterålen

Violet Road skal spille to konserter i Vesterålen. 23. oktober inntar de Dverberg samfunnshus, mens de inntar Sortland gamle kino 25. oktober. I mellom der er det konsert i Harstad.

Bandet var for øvrig med i NRKs Sommeråpent fra Kabelvåg fredag kveld.