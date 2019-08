Evakuerte passasjerene etter at det ble oppdaget røyklukt i Widerøe-flyet fra Andenes

Andøy

Det var politiet som først meldte om hendelsen.

Passasjerene ble evakuert fra flyet og brannvesenet undersøkte. Ingen passasjerer ble skadet under den kontrollerte landingen.

Politiet meldte kort tid etterpå at det ikke skal ha vært røykutvikling, men svilukt fra det elektriske anlegget. Denne meldingen ble senere korrigert. Det var røykutvikling, meldte politiet. Widerøe sier til VOL at det var røyklukt.

Første fly fra Andens går 05:40 til Evenes. I dag var det med 14 passasjerer og et mannskap på tre.

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier til VOL at røyklukten ble oppdaget i cockpiten. Hun presiserer at det ikke har vært røyk, men røyklukt.

– Skipperen valgte derfor å ta en sikkerhetslanding på Andenes. Passasjerene blir tatt hånd om av vårt personell på Andøya lufthavn. De får tilbud om nye billetter til sine aktuelle destinasjoner, sier Solli.

Hun opplyser at alle passasjerene har gitt beskjed om at de ønsker å reise videre og at de nå vil bli booket om. Neste ordinære avgang er til Tromsø, men her er det imidlertid bare fire ledige plasser igjen. Deretter er neste avgang til Bodø klokken 11:30.

Flyet var kommet omtrent til Bjarkøy da det snudde.

Skal undersøkes

Flyet vil senere bli undersøkt.

– En tekniker skal sendes fra Bodø til Andenes. Vedkommende vil enten bli sendt med første rutefly til Andenes eller med et fly som skal til en flyplass i nærheten. Dette flyet vil i så fall bli «re-routet» for å slippe av teknikeren.

Widerøe-flyet LN-WSB er av typen Dash 8, og er drøyt 23 år gammelt. Det hadde sin første flytur i juni 1996.

Flyet har vært eid av Saudi Aramco. Det ble solgt til Field Aviation i Kanada i 2011. Widerøe kjøpte flyet i april 2012, ifølge plainspotters.net.