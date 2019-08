Tatt på fluestang i Åelva

Andøy

– Fiskeren drev fluefiske i Åelva da han så noe som drivende. Han sveivet inn og kroken på flua hektet seg tråden som sitter i minne-pennen, sier Inge Bernt Nilsen i Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA.

Gammel

Det er imidlertid mye som taler mot at minnepenna nylig havnet i vassdraget.

Kapasiteten på minnepenna er på 64 MegaByte (MB). Den ville med andre ord hatt plass til to, kanskje tre bilder fra et moderne speilreflekskamera. Det tyder på at det er en minnepenne fra minnepennens barndom. De første USB minnepennene kom markedet i år 2000.

I tillegg er selve enheten ganske stor, langt større enn dagens minnepenner er.

En fil på minnepenna, viser at den ble formatert 25. desember 2003.

Minnepenna er av merket «Corega», som er et japansk firma som leverer utstyr for datanettverk.

«Christopher»

Det ligger ett bilde på minnepenna, et bilde av en liten gutt og bildet har tittelen «Christopher». Bildet er lagt inn på minnepenna 30. mai 2007 gjennom Googles bildeprogram Picasa.

Hvem er så «Christopher»? Gutten på bildet er trolig rundt to år gammel på bildet.

Undertegnede har jobbet lenge i avis, og bildet er ikke så ulikt andre bilder som leveres inn til aviser i forbindelse med fødselsdager.

Vi har søkt gjennom Andøyposten for 2006, 2007 og 2008 uten å finne et tilsvarende bilde og navnet «Christopher».

–Mysterium

Nøyaktig når minnepenna havnet i Åelva er dermed ikke godt å si. Den ser relativt uskadet ut.

Samtidig er det lite sannsynlig at noen har mistet denne nylig, minnepennas alder tatt i betrakning.

Det er nå veldig liten vannføring i Åelva. Det er dermed ikke plutselig flom i elva som har vasket med seg noe.

– Det kunne vært morsomt å finne ut om noen kjenner til denne minnepenna slik at vi kan få historien om hvordan den havnet i Åelva, sier Nilsen.