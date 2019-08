Minnepennen har flyttet seg fire kilometer

Andøy

– Jeg kjente igjen minnepenna på bildet som VOL-hadde, sier Camilla Torset Berg, opprinnelig fra Øygård ved Strandland i Andøy, men nå bosatt i Oslo.

– Jeg har vært hjemme i Andøy på ferie og så ryddet vi hjemme. Jeg sjekket minnepenna og fant ut at den var tom. Siden den hadde liten kapasitet, ble den kastet sammen med annet elektronikk-avfall. Jeg har sjekket med pappa og han fraktet det til Åse servicesenter i forrige uke.

Tatt på fluestang i Åelva Det er ikke bare laks og ørret man fisker i Roksdalsvassdraget. I forrige uke fikk en fisker en minnepenn på kroken i Åelva. Og den er litt av et mysterium.

Åse servicesenter er med i elektronikk-kjeden Elon og tar dermed i mot elektronikk-avfall.

Som nevnt i den første artikkelen, var det ett bilde på minnepenna, og dette sendte vi til Torset Berg. Hun kjenner igjen bildet, som er av et familiemedlem. Dermed er opphavet til minnepenna avklart.

Fra Åse til Åelva

Men hvordan har så minnepenna blitt fraktet fra Åse til Åelva. I luftlinje er avstanden cirka fire kilometer.

Og kanskje er det nettopp luftlinja minnepenna har tatt. En mulighet er nemlig at en fugl har plukket opp minnepenna ved containeren på Åse og fraktet den til Åelva.

– Fugler som er kjent for slike ting er kråkefugler, sjur, kråke og ravn. Kråkefugler er ikke overrepresentert på Å. De er også glad i blanke ting – det er ikke denne minnepenna. Det kan ikke utelukkes at en fugl har fraktet den, men det virker litt for usannsynlig, sier fugleekspert Johnny Bakken.

Mennesker

Odd Steinar Nilssen ved Åse servicesenter lanserer en annen teori, og ber folk være oppmerksom på hva man kaster når det gjelder datautstyr.

– Vi opplever at det stadig er innom folk som roter gjennom containeren og det som måtte stå ved siden av den. Det kan derfor være skummelt å kaste minnepenner, minnekort eller harddisker til datamaskiner fordi de kan inneholde personlige data. Kyndige kan dermed hente ut passord, koder og personlige dokumenter fra slike ting. Denne typen utstyr bør derfor fysisk ødelegges før det kastes, sier Nilssen til VOL.

Noen kan derfor ha rotet gjennom elektronikk-avfallet, funnet minnepenna og siden konkludert med at den ikke var av interesse likevel.