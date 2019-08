Solsvik fikk kake på formannskapsbordet

Andøy

Solsvik har snart vært ordfører i Andøy i 20 år. Når kommunestyret igjen konstituerer seg etter valget 9. september, er det ikke lenge bergenseren som skal bekle ordførerkjedet og svinge ordførerklubba.

Det ble markert etter formannnskapets møte mandag. Nå gjenstår bare kommunestyremøtet om en uke før han er ferdig med å lede politiske møter i Andøy.

Takket medpolitikere og administrasjon

Solsvik sa at han kjente det godt at dette var det siste formannskapsmøtet.

– Det politiske arbeidsmiljøet i Andøy er det som har gjort at jeg har hatt motivasjon og lyst til å være med selv om man har vært uenig i enkeltsaker. Det vil jeg takke dere for for, både dere som har sittet i formannskapet i denne perioden og de som har vært med tidligere. Jeg kommer heller ikke utenom en administrasjon som har levert gode grunnlag for de beslutningene vi tar. Og det er viktig å ha en formannskapssekretær (Greta Jacobsen) som passer på og sier fra. Jeg føler behov for å takke dere etter mange møter, sa Solsvik.

Varaordfører Knut Nordmo ønsket at det skulle protokollføres at dette var det siste formannskapsmøtet i denne valgperioden og det siste for Solsvik.

– Formannskapet har registrert at dette er ordførerens siste formannskapsmøte i hans lange politiske karriere. Derfor har formannskapet tatt seg den frihet at vi vil spandere kaffe og kake på ordføreren i formannskapssalen, selv om han har sagt at mat ikke hører hjemme her, sa Nordmo.