Ulmebrann i fiskebåt

Andøy

Det viste seg å være en ulmebrann. Ifølge Magne Brunes ved 110-sentralen i Bodø, sendte de røykdykkere til båten.

– De har fått ned temperaturen og søker nå etter arnestedet for røykutviklingen, sier han til VOL.

Han forteller at ingen personer var om bord i båten da røykutviklingen startet. Hendelsen ble observert av personer som befant seg på moloen.

Innsatsleder for brannmannskapene, Andreas Tanke, forteller til VOL at de rykket ut med mannskaper fra både Andenes, Dverberg, Risøyhavn og Bleik. Da VOL tar kontakt med 110-sentralen en time etter at meldingen om brannen kom, forteller Brunes ved 110-sentralen at brannen er slukket, men at det nå har oppstått et nytt problem.

– Båten har begynt å ta inn vann, så nå jobber de på spreng for å berge restene, sier han.

Det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen.