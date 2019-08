– En prestasjon som de fleste ikke er klar over hva innebærer

Andøy

Varaordfører Knut Nordmo (Sp) påpekte at det å være ordfører i en kommune 20 år på rad er litt av en prestasjon.

– Selv har jeg en udelt positiv opplevelse av vårt åtte års samarbeid. Du har vært ryddig, lyttende og tydelig når det må til. Du har vært et unikt ombud for Andøysamfunnet. Din utholdenhet i engasjement og initiativ ettter 20 år har imponert meg. Du har utøvd stor klokskap, sa Nordmo. Einar Åbergsjord (Ap) sa at Soslvik er dyktig, og at hans eneste feil er at han er medlem i feil parti.

– Vi ble kjent i 1995, og på den tida var han nok mer ideologisk Høyremann som mente at han satt på alle svarene selv. Men så skjer jo det som ofte skjer at det blir mindre partipoltikk etterhvert som årene går. Nå kan vi bli enigeom alt, og det var det ingen som skulle trodd, sa Åbergsjord.

– Imponerende

Avslutningsvis fortalte han om en episode på en flytur der det kom en aggressiv og pågående rusmisbruker for å prate.

– Det ble gankse tøft ettterhvert og det er nok bare en av mange episoder du har vært borte i som ordfører i 20 år. Det er imponerende å ha stått i den rollen så lenge, og en prestasjon som mange nok ikke er klar over hva innebærer, sa Åbergsjord.

John Helmersen (Andøyslista) takket for 23 begivenhetsrike år.

– Vi har vært hovedopponenter. Du i posisjon, og jeg i opposisjon. Du har beskyldt meg for å angripe demokratiets grunnvoller, mens jeg har stilt mistillitsforslag. Ingen av oss har fått rett, men det har aldri vært en kjedelig dag, sa Helmersen.

Han berømmet Solsvik for å ha vært korrekt som ordfører og en fantastisk ordstyrer.

– Det gjelder å lose oss gjennom kommunestyret til vedtak. Du har sluppet gjennom mange saker fra opposisjonen, slik at vi har fått noen små ben som vi kan ta med oss videre. Det er fantastisk å få sitte så lenge som ordfører. Du har samme effekt i Andøy som Albert Nordengen hadde i Oslo. Han satt så lenge han ville. Du hadde nok fortsatt som ordfører i nye perioder, dersom du ikke hadde sluttet. Samme hva resultatet hadde blitt, sa Helmersen, til stor latter fra salen.

– Du har dratt Andøy til nye høyder. Det har vært artig å ha deg som ordfører, selv om vi har vært uenige. Takk for reisen, sa Helmersen.

– Sann glede

Kolbjørn Blix (Frp) sa at det hadde vært en sann glede å få jobbe med Solsvik.

– Det har vært en oppvisning i hvordan møter skal ledes og hvordan kompromisser skal lages, sa Blix. Lill Pettersen (Sp) takket Solsvik for at han var et godt forbilde som ombud og lokalpolitiker.

– Du er god med ord, samtidig ansvarlig som tør å ta upopulære avgjørelser. Takk for at du har stått i motgang for Andøy med de vedtak som er gjort, sa Pettersen.

Hermod Bakkevold (KrF) uttrykte stolthet over Solsvik som ordfører.

– Uansett hvor vi reiser i landet vet de hvem du er. Jeg har lært mye, og har blitt akseptert i den fellesborgerlige gruppa, selv om jeg advarte deg med at jeg var den rødeste KrFer du kunne tenke deg, sa Bakkevold. Robert Svendsen (MDG) sa at man ble tatt godt vare på som ny politiker av Solsvik.

– Jeg ble tatt i øra når jeg gikk for langt, og fikk tilbakemelding når jeg gjorde det bra, sa Svendsen. Rådmann Kirsten Lehne

Pedersen trakk frem at Solsvik hele tiden hadde vært opptatt av å være ryddig.

– Samtidig har du stilt krav. Vi har hatt ulike roller, og det har vært helt greit å være uenig i sak. Resten av ledergruppa og administrasjonen har satt stor pris på samabeide med deg. Jeg er imponert over den innsatsen du har lagt ned døgnet rundt for Andøysamfunnet, sa Pedersen.

160 kommunestyremøter

Solsvik selv sa at 20 år som ordfører innebærer omlag 160 kommunestyremøter, selv om han ikke har deltatt på riktig alle.

– Det er først og fremst et privilegium. En del av systemet er å vedta ting som andre liker eller ikke liker. Vi fremstår utenfor kommunen som de som kan ha sakelighet og samtidig tåle spisse innlegg. Det handler om å ta vare på lokaldemokratiet, sa Solsvik.

Han er spesielt opptatt av at unge mennesker skal fatte interesse for samfunnsutvikling.

– Samspillet med fagfolkene i administrasjonen og oss politikere som skal utøve skjønn er helt avgjørende. Det handler om å vise respekt for at det er noen fagfolk som skal levere grunnlag for at du skal få utøvet ditt politiske skjønn. Man må vise respekt og skape tillit, og ikke gjemme seg bak fagfolkene. Du må tørre å møte befolkningen og argumentere for at du har gjort et vedtak som de ikke forstår og som de er uenig i, fortsatte Solsvik.

Han trakk frem at dersom dette ikke blir gjort, råtner lokaldemokratiet på rot.

– Du får ikke ungdom til å engasjere seg politisk, dersom politisk arbeid er å være positiv til alt. Du er nødt til å ta ansvar for de upopulære beslutninger. Det å drive politikk handler om å organisere uenighet frem mot en beslutning, sa han.

Siste vedtak mot netthets

Etter oppfordring fra Einar Åbergsjord (Ap) fikk han kommunestyret med seg på et siste vedtak mot netthets.

– Det skal ikke være slik at når man har en mening, så skal man bli utsatt for netthets, sa Solsvik. Et enstemmig kommunestyre vedtok følgende: Andøy kommunestyre vil med dette vedtaket slå fast at netthat, trusler og at innbyggere lever i frykt ikke aksepteres. Til de som har opplevd dette, ønsker kommunestyret å si at kommunen tar dette på alvor, og arbeider for å forebygge alle hatefulle hendelser.