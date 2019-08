Hurtigrutens kommersielle turer kutter Vesterålen

Andøy

Seilingene langs kysten skal fra 1 januar 2021 deles mellom to selskaper, Hurtigruten og Havila. Førstnevnte skal seile med sju båter og Havila med fire skip.

Hurtigruten har bestemt seg for å bytte navn på tre av sine skip og bygge dem om til ekspedisjonsskip.

Hurtigruten har imidlertid varslet at de skal fortsette å seile hver dag. De skipene som seiler utenom ordinær rute er rent kommersielle seilinger som ikke mottar statstilskudd. Hurtigruten kan dermed selv bestemme ruter og anløp.

NRK melder at Hurtigruten nå har lagt frem ruteplanene for de kommersielle turene. Planene viser at Vesterålen i liten inkluderes i ruteprogrammet og Sortland faller helt ut av disse rutene.

Lørdag seilte båten gjennom Tjeldsundet på vei sørover.

NRK melder at i perioden mai til september vil de kommersielle seilingene anløpe Stokmarknes og Risøyhamn, men altså ikke Sortland.

Fra oktober til april er Vesterålen helt ute. Det samme gjelder gjelder turene som skal gå fra Hamburg til Nordkapp fra april til September og turene fra Dover i England til Nordkapp (oktober til mars).

De tre anløpene i Vesterålen vil alle få daglige anløp gjennom de ordinære hurtigrute-anløpene.

Nye anløp

Hurtigruten legger opp til noen nye anløp på disse turene, blant annet Reine i Lofoten.