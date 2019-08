– Ensomhet og psykisk helse er noe alle skal kunne snakke om

Andøy

Lokallaget av Mental helse ble stiftet for cirka ett år siden, men det har ikke vært særlig stor aktivitet. Det ønsker de to å gjøre noe med.

Tidligere rusmisbruker: – Mange vet hvem jeg er, svært få kjenner meg Etter mange år med rusproblemer forteller Odd-Eirik Ovesen Knudsen åpenhjertig om veien til bunns – og opp igjen. – Ved å fortelle om mitt eget liv, håper jeg å motivere andre til også å finne en vei ut.

– Fredag 13. september skal vi ha et tema-møte i kantina i Idrettshallen på Andenes. Der skal vi informere om vårt arbeid og vi skal ha årsmøte for å velge et nytt styre, sier Larsen, som sier at man også får besøk fra fylkesstyret i Mental helse Nordland.

Ensomhet

Larsen sier at det er en del ensomhet i Andøy.

– Her er veldig mye fokusert rundt idrett og sport og mange sliter med å finne en sosial arena der de føler seg hjemme. Vi ønsker derfor å etablere et lavterskel treffsted og ulike aktivitetstilbud. Nå leter vi etter et sted vi kan ha dette, sier Larsen.

Hadsel kommune mangler støttekontakter - behovet er økende mens antallet frivillige går ned: Kommunen i beit for lavterskelomsorg – Det er litt rart å høre at personen du har brukt så mye tid med, har gått bort. Vi er anonyme personer for pårørende, sier Rigmor (75) om sin jobb som støttekontakt.

I tillegg planlegger man å markere verdensdagen for psykisk helse som er 10. oktober.

For alle

Hun sier at Mental helse er en brukerorganisasjon som er åpen for alle, både dem som sliter med psykiske problemer og ensomhet, for pårørende og for dem som bare ønsker å være med.

Viktoria Linea Høybakk, AUF i Nordland: – Sammen må vi gå veien mot et varmere og sunnere samfunn – Psykisk helse har alltid vært et problem og blir et større og større problem over hele landet, men spesielt her i Nordland, skriver Viktoria Linea Høybakk i Nordland AUF.

– Hovedmålet vårt er at alle kan leve et meningsfyltliv og føle egenverdi og mestring, sier Larsen.

– Du kan gjøre en forskjell

Det er per nå ikke så veldig mange medlemmer i Mental helse Andøy. Det ønsker de å gjøre noe med, og de vil også ha med frivillige.

Ble gründer etter psykisk smell Hilde Amundsen står bak appen Mindfit. Hun er opptatt av å normalisere temaet psykisk helse og fikk en ide om hvordan man kan bruke teknologi for å få en enklere hverdag.

– Vi trenger folk til å sitte i styret og vi trenger ressurspersoner, for eksempel noen som kan dele en hobby. Alle kan noe. Her kan du være med og gjøre en forskjell. Vi ønsker spesielt at noen melder seg for å sitte i styret, sier Larsen.

Fortsatt tabu

Larsen sier at både psyskiske problemer og ensomhet er tabubelagt.

– Dette ønsker vi å bryte ned. Psykisk helse og ensomhet er noe alle skal kunne snakke om, sier Larsen og Nilsen.