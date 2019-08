– Joda, Gahr Støre, du er hjertelig velkommen!

Andøy

Aftenposten skriver i dag: «Aps ordførerkandidat i Andøy kommune, Kjell-Are Johansen, har fått rød T-skjorte med påskriften Din ordfører av partistrategene på Youngstorget, men det er også det eneste han vil ha derfra. Han gjør det klart at i den situasjonen de nå er i, har ikke partileder Jonas Gahr Støre noe å gjøre i Andøy.

– Hverken han eller Aps forsvarspolitiske talsperson, Anniken Huitfeldt, sier Johansen.»

Steiler

Denne uttalelsen får avtroppende ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, til å steile.

– Det er sterkt ønskelig at Jonas Gahr Støre komme til Andøy, sier han til VOL. Faktisk ble han invitert til Andøy for litt over ett år siden av Solsvik. Dette skjedde etter at Nordland Arbeiderparti sendte ut en pressmelding om omstillingsprosessen i Andøy.

– Jeg har stor forståelse for at Andøy Ap føler frustrasjon over eget parti når det gjelder nedleggingsvedtaket, men et besøk er desto mer nødvendig. Andøysamfunnet er i en fase der vi ønsker å orientere alle partilederne om Andøya Space Port, om havna og den satsingen som skjer med landbasert oppdrett. Dersom han kommer på besøk, vil det dessuten være mulig å minne han på at man lokalt føler at beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er feil, sier Solsvik.

-Bare kom!

Odd Roger Enoksen, administrerende direktør for Andøya Space Center, som står bak Andøya Space Port, er helt enig med avtroppende ordfører.

– Jeg vil gjerne ha Jonas Gahr Støre på besøk. Er det noen Andøy-samfunnet har behov for, så er det støtte fra alle partilederne. Samtidig har forståelse for frustrasjonen som råder i partiene omkring flystasjonsvedtaket, men akkurat dette utspillet forstår jeg ikke, sier han.

Andøy Aps ordførerkandidat, Kjell-Are Johansen, presiserer overfor VOL at Gahr Støre er velkommen til Andøy, men det må bli etter at valgkampen er over.