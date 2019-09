Setter opp ekstraforestilling av Love and the ocean

Andøy

– Vi er helt overveldet over responsen fra Dverberg-publikummet, sier Victoria Røising.

– Det er klart vi hadde håpet på full sal når vi endelig skulle spille på hjemmebane, men at det skulle blir utsolgt i løpet av bare to døgn hadde vi ikke turt å drømme om, legger makker Nikoline Spjelkavik i Lost and Found Production til i ei pressemelding.

Takknemlige og glade

– Vi er både glade, stolte og takknemlige for at det blir ekstraforestilling på Dverberg. Det er utrolig stas at så mange ønsker å se forestillingen, og selvsagt ekstra hyggelig at mange av disse er våre venner i og rundt Teaterklubb’81, som forøvrig er arrangør av forestillingene på Dverberg, sier Victoria.

– Denne forestillingen hadde nok ikke blitt til uten Teaterklubben, og det er ingen hemmelighet at det er en forestillingen som blir helt spesiell for oss, legger Nikoline til.

Made in Dverberg

Selv om forestillinga er utviklet i samarbeid med Figurteatret i Nordland i Stamsund har jentene fått med seg en stor del av det kunstneriske teamet bak forestillingen fra teater. Blant annet er Svein Spjelkavik scenograf, og Anne Kari Spjelkavik har sydd kostymene.

The Idea of a Child

I forestillingen Love and the Ocean møter publikum Nikoline og Victoria i rollene som «The Goddess of the Ocean» og «The Voice of Love”, men de er ikke alene på scenen. Det er nemlig også en barnerolle i forestilling, «The Idea of a Child». Rollen har fra begynnelsen blitt spilt av Aurora Enoksen Moen, som også spiller på den utsolgte Dverbergpremieren.

7 år gamle Aurora har allerede rukket to sesonger som skuespiller i juleteateret på Dverberg, og det er på grunn av hennes ekstraordinære innlevelse og engasjement for teater at Nikoline og Victoria ønsket å spørre henne om å være med i Love and the Ocean.

– Det har vært vanvittig gøy å jobbe sammen med Aurora. Hun er så profesjonell og har en helt spesiell utstråling på scenen. I tillegg er det så utrolig hyggelig å være sammen med henne, sier Victoria.

Tre uker på veien

Når forestillingen nå skal spille sammenhengende i tre uker var det åpenbart at det ville være lurt å dele på rollen, slik at to unge skuespillere skal alternere.

– Heldigvis bugner det av talentfulle unge skuespillere i Teaterklubben, så det var ikke vanskelig å finne noen kunne dele rollen med Aurora», forteller Nikoline.

– Vi er utrolig glad for at Mathea Lian (11) blir den andre i rollen. Mathea og Aurora er jo to veldig forskjellige jenter og skuespillere, med ulike kvaliteter, men vi synes begge er helt perfekt i rollen, sier Victoria.

– Det blir jo bare ekstra spennende med to ulike tolkninger, sier Nikoline.