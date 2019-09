41,1 prosent stemte Senterpartiet

Andøy

Onsdag hadde AVS sitt skolevalg. Av 113 elever ved skolen stemte 96 av dem. 6 stemte blankt. Deltakerprosenten er på 85 prosent. Ikke overraskende fikk Senterpartiet et overveldende flertall på 41,1 prosent. Det er en økning på 10 prosent fra stortingsvalget for to år siden, da Sp også vant skolevalget i Andøy med 31,7 prosent.

Sentralstyremedlem Bent-Joachim Bentzen vat Senterungdommens representant i valgdebatten på AVS 26. august. Her stilte han på stand sammen med lokalrepresentantene David Karoliussen og Casper Nordmo.

Fra en til 41,1

– Sp økte valgoppslutningen med over 40 prosent fra kommunevalget i 2015, da vi fikk en prosent på AVS. Det må vi si oss strålende fornøyd med. Det går riktige veien, sier Bentzen. Han skryter av de lokale representantene han sto på stand med på AVS.

– Det er dyktige folk som stilte opp og ga meg gode råd, sier han.

Avspeiler Andøysamfunnet

Senterpartiets ordførerkandidat Knut Nordmo sier at skolevalget er et kjemperesultat.

– Det er vel noe som avspeiler seg av det som rører seg i Andøysamfunnet. Om man er gammel eller ung så har de lagt merke til det Sp har stått for. Man skal ikke undervurdere ungdommens evene til å tenke selv. Engasjementet til Senterungdommens som eneste lokallag i Andøy blant ungdomspartiene har nok også en effekt, sier Nordmo.

Ikke overrasket

AVS-lærer Frode Stave som sammen med Freddy Oftedal har ansvar for valget ved skolen, er ikke overrasket over resultatet.

– Det litt som forventet i forhold til det som rører seg blant ungdommen opp mot nedlegging av Andøya flystasjon. Det har også litt betydning at det er lokallag med ungdomspolitikere i Senterungdommen. De kommer nærmere velgerne sine på den måten. Lokallaget har vært aktive i mediene, og frontet litt på sak og tatt standpunkt. Det har nok stor betydning for førstegangsvelgerne, sier Stave.

Hemmelig valg

Da Andøyposten stakk innom under valget tidligere på dagen, sto elevene i 1.klasse ved studiespesialiserende i kø for å stemme. Ulrik Dahle Andreassen sier at han har fått bra oversikt over de ulike partiene på skolen.

– Vi har snakket om partiene i timen. Skoledebatten var god. Det var der jeg bestemte meg. Jeg stemmer på det partiet som snakket mest fornuftig i debatten, sier Andreassen. Celina Nordgård Bones synes det er artig å få mulighet til å bidra med en stemme i skolevalget.

– Det var vanskelig å velge parti i utgangspunktet, men det ble litt lettere etter valgtorget og partidebatten forrige mandag, sier Bones. Hun la avgjørende vekt på inntrykket hun fikk av representantene til de ulike partiene.

– Jeg valgte det partiet jeg syntes var flinkest i debatten. Samtidig var det dem jeg følte meg mest lik. Det endte med at valget ikke ble så vanskelig, sier hun. Lærer Freddy Oftedal sier at valget er mye lettere nå.

– Da vi begynte med dette for mange år siden, måtte vi samle stemmene i en database og sende inn. Nå går elevene rett på weben, og stemmen blir registrert på NSD (Norsk senter for forskningsdata). Det er bare å hente ut resultatet når valget er ferdig, sier han.