Andøyposten feirer 40. årsdag lørdag

Andøy

Da Andøyposten ble etablert i 1979, var det innbyggerne i Andøy som sto bak. 80 ulike privatpersoner, bedrifter og politiske partier var blant stifterne. Vi kan derfor trygt slå fast at Andøyposten; det er andværingenes lokalavis. Når 40-årsjubileet nå skal markeres var ikke markedsavdelingen i tvil om at det måtte bli en fest for folket.

Bli med på feiring i Værret

– Andøyposten har hatt og har en unik posisjon i Andøy, og vi håper derfor at våre lesere, annonsører og alle andre vil være med å feire lokalavisen sin i sentrum av Andenes lørdag formiddag, sier markedssjef Stina H. Gustavsen og markedskonsulent Kirsti Engen. De har satt sammen et variert program som vil foregå i et telt på uteområdet til Arresten.

Blomster- og moteshow

– Vi har prøvd å ta et lite tilbakeblikk tilbake til 70-tallet da Andøyposten ble etablert. DJ Yngve Zander Laukslett vil spille musikk fra den tiden og fremover til i dag. Det blir blomstershow, der resultatene loddes ut og det blir ikke minst et moteshow med klær fra Nye Mode, Andenes Herreekvipering og Skredderloftet, forteller Kirsti engasjert. Hun legger til at det også er lov for dem som kommer til å mimre tilbake til 70-tallet.

– Vi oppfordrer publikum til å kle seg i 70-tallsklær for å gjenskape litt av stemningen fra den tiden, sier hun. Andøypostens tidligere redaktør Bård Borch Michalsen vil være konferansier og lose deg gjennom programmet.

Wienerstang og kaffe

Som seg hør og bør på en bursdagsfest, blir det også servering.

– Vi serverer kaffe og wienerstang fra Bårds Bakeri, og har Kuli og kjeks til barna. Det blir også en og annen overraskelse underveis, både på og utenfor scenen, forteller Kirsti. Hun håper folk møter mannsterke opp slik at det blir mye liv og røre i sentrum denne lørdagen.

– Vi håper jo også at et slikt arrangement også kan gi handelsstanden i sentrum litt ekstra besøk.

– Kom å feir med oss, besøk butikkene, bli informert i valgbodene. Ja, kort og godt ta en lørdag i Værret og kos deg sammen med oss, oppfordrer Kirsti og Stina.