Har sammen utviklet skreddersydd pumpesystem

Andøy

Det skriver iLaks.no.

Ifølge nettstedet omfatter Framo Innovations kontrakt med Andfjord Salmon produksjon og installasjon av to gjennomstrømingspumper, fire slampumper og en dreneringspumpe.

– Vi valgte Framo som samarbeidspartner fordi de har et svært godt renomme i markedet, som en solid leverandør, med lang erfaring fra krevende pumpemarkeder. Samarbeidet med Framo har bidratt til å utvikle Andfjord-bassenget til et enda bedre oppdrettsanlegg, sier direktør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon i en pressemelding til iLaks.no.

Framo er en av de ledende selskapene innen pumpesystemer for den maritime industrien. Salgssjef i Framo, Terje Ljones, sier til iLaks at de har hatt et veldig godt utviklingssamarbeid med Andfjord.

– Gjennom strømningsanalyser og plassering av pumpene finner Andfjords og Framos spesialister de optimale strømingsforholdene, som igjen sikrer den beste fiskevelferden, sier han.

