Emisjon i LNS Mining

Ifølge en pressemelding vil emisjonen bidra til å styrke både Rana Gruber og Greenland Ruby finansielt.

– Det er også svært gledelig at vi har lyktes med å få til en såpass stor emisjon fra utelukkende nordnorske investorer/eiere, står det å lese i pressemeldingen.

– Særdeles viktig

Konsernsjef i LNS Gruppen, Frode Nilsen, uttrykker stor glede over at emisjonen har blitt en realitet.

– Med i emisjonen har vi partnere som vi kjenner godt fra før og har full tillit til. At LNS Mining er heleid av nordnorske interesser er godt nytt for Rana-samfunnet og landsdelen. Det er særdeles viktig at det finnes selskaper som LNS Mining i Nord-Norge også i fremtiden, sier han i pressemeldingen, konsernsjef i LNS Gruppen.

Fornøyd styreleder

Styreleder i LNS Mining AS, Leif Teksum, sier i pressemeldingen at styret har vurdert flere strategiske alternativer for Rana Gruber AS og Greenland Ruby DK ApS.

– Som styreleder er jeg veldig glad for at styret og eierne nå har konkludert med at en styrking av egenkapitalen i LNS Mining AS-konsernet gjennom en emisjon, er den beste måten å sikre en videreutvikling av gruve-aktivitetene på Mo og på Grønland, sier han.

Flere kapitalutgivelser

Andværing og gründer Kristian Adolfsen, som er styremedlem i Rana Gruber, sier i en kommentar at han og hans partnere har gått inn med kapital i flere omganger i løpet av de siste tre årene.

– Gjennom flere kapitalutvidelser de siste årene har vi gradvis økt vår eierandel i LNS Mining AS/Rana Gruber AS, og det er fordi vi gjennom denne perioden har erfart at Rana Gruber er et veldig vel-drevet selskap, med meget kompetente medarbeidere i alle ledd i organisasjonen. Dessuten synes vi at satsingen på Grønland er veldig spennende. Vi tror derfor at dette kommer til å bli en hyggelig investering for oss, både økonomisk og på andre måter, avslutter Adolfsen.