Willfred Nordlund: – Hva gjøres på Evenes om den sivile trafikken blir pålagt restriksjoner

Andøy

Denne gangen er det base Evenes sin eventuelle innvirkning på den sivilie luftfarten Nordlund stiller spørsmålstegn ved.

– Hva gjør regjeringen og Forsvarsbygg dersom Luftfartstilsynet pålegger sivil trafikk restriksjoner som følge av den planlagte hangaren for overvåkningsfly på Evenes, selv etter eventuelle justeringer?

Begrunnelsen for spørsmålet forklarer han med at det for to år siden kom ei anmodning fra Avinor til Forsvarsbygg om å foreta en turbulensanalyse som de mente måtte inn i alternativanalysen for utbygginga på Evenes.

Ifølge Nordlund fulgte ikke Forsvarsbygg anmodninga. Luftfartstilsynet har sagt at de ikke kan godkjenne tiltak som vil forverre turbulenssituasjonen for sivil trafikk. Alternativet er restriksjoner.

Spørsmålet ble stilt 22. september. Vol vil komme tilbake så snart et svar foreligger.