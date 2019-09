Kjerkhol (Ap) med spørsmål om situasjonen rundt ambulansen i Andøy til helseministeren

Andøy

«Hvordan vil helseministeren sikre beredskapen i Vesterålen ut 2019, når dårlig dimensjonering har ført til overforbruk av overtid?», skriver hun i et skriftilig spørsmål til helseminister Bent Høie (H).

Ingvild Kjerkhol er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Bakgrunnen for spørsmålet begrunner hun slik:

«I fjor ble det avdekket et høyt forbruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen. Styreleder for Nordlandssykehuset lovet å gjøre endringer, men pekte også på krevende økonomi for Nordlandssykehuset. Nå melder Vesterålen Online at beredskapen svekkes fordi det er for mye bruk av overtid i tjenesten. Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året.»

Bent Høie har foreløpig ikke svart. Vi vil komme tilbake med svaret når det foreligger.

Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen: Frykter liv og helse vil gå tapt Ambulansen på Andenes og Åse kan bli enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, i vaktturnusen til to konkrete personer, hevder kilder overfor VOL. Årsaken er at disse to ansatte har nådd overtidstaket på 400 timer. De ansatte frykter for liv og helse.

Bladet Vesterålen skrev om Kjerkhols spørsmål først.

Klinikksjef Harald Stordahl ved Nordlandssykehuset, sa i forrige uke til Vol at det ikke stemmer det Vols kilde oppgir, at de ambulanseansatte blir nektet overtid. Tirsdag denne uken tok han retrett i den uttalelsen til Andøyposten. Mer om det kan du lese her. (For abonnenter).

