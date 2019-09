– At man beholder flystasjonen er grunnlag nok for revurdering

Andøy

Mandag var han på besøk i Andøy sammen med Ann-Kristin Molljord som er ny distriktssekretær for LO Stat i Nordland.

– Det var greit å få en oppdatering på hvordan ståa er her og hvordan folk har det. Vi fikk en orientering fra luftvingsjefen. Jeg skjønner at det er så vidt man får ting til å gå rundt her. Folk står på, men man skulle vært flere ansatte ved flystasjonen, sier Aas.

Han sier at han på sin side fikk orientert medlemmene om hva LO Stat arbeider med, blant annet når det gjelder neste års hovedoppgjør.

– Bør revurderes

Aas, som frem til november 2016 var leder av det som nå heter Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), sier det er flere årsaker til at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon bør revurderes.

– Det at man har snudd når det gjelder avhending av flystasjon og vil beholde den som en beredskapsbase eller til alliert trening, er i seg selv grunn nok til at saken bør revurderes, sier Aas.

Han sier at LO fortsatt mener at vedtaket om å legge Andøya flystasjon er galt.

– Men det er ikke LO som bestemmer dette og når ingen er villig til å snu i denne saken forholder vi oss til det vedtaket som er gjort. Nå er vi opptatt av at dette gjennomføres på en god måte og at man får på plass midler slik at Andøy kommune kommer seg videre, sier Aas.

– Forsvaret viktig

Han sier at han opplever at Arbeiderpartiet lytter til LO, men at valgresultatet tyder på at Ap ikke har lyttet godt nok.

– Det er ikke tvil om at forsvarssaken har vært en påvirker for hvordan folk har stemt i Nord-Norge. Dette er en viktig sak for landsdelen. Jeg ser ikke bort fra Andøya-saken kan henge ved Arbeiderpartiet, og det er litt overraskende. Ap har ikke bestemt dette alene, men det er Ap det har rammet hardest, sier Aas.

– Våren 2020 legges det frem en ny langtidsplan for Forsvaret. Bør Ap inngå et nytt forlik med regjeringen?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg har ikke hatt så mye med Forsvaret å gjøre som leder for LO Stat, og vet ikke hva som kommer i forsvarssjefens råd, sier Aas.