Han blir toppsjef i Andfjord Salmon

Andøy

– Vi er veldig glade for at Martin har takket ja til stillingen som øverste leder. Han var den klart mest kvalifiserte kandidaten. Til tross for sin unge alder har han vist imponerende handlekraft og kunnskap om bransjen, sier styreleder Roy Bernt Pettersen i ei pressemelding.

Andfjord Salmon og Framo: Har sammen utviklet skreddersydd pumpesystem Andfjord Salmon og det Bergens-baserte selskapet Framo har i samarbeid utviklet et skreddersydd pumpesystem til Andfjord Salmons gjennomstrømningsanlegg for landbasert oppdrett.

I styret

Martin Rasmussen sitter i dag i styret i Andfjord Salmon. Han har tidligere vært fabrikksjef for Røkke-eide Norway Seafood i Melbu. Nå forlater han stillingen som toppsjef i franskeide Primex Norway AS, der han har bygget opp verdens mest automatiserte hvitfiskfabrikk.

– Andfjord Salmon har utviklet en framtidsrettet løsning som det er umulig å ikke bli begeistret av. Jeg ser fram til å bygge framtidens havbruk, i samarbeid med både lokalsamfunn, leverandører og dyktige og innovative medarbeidere, forteller Martin Rasmussen.

Stor interesse for toppjobben i Andfjord Salmon Andfjord Salmon AS søkte før sommeren etter CEO til selskapet.

Verdens største

Andfjord Salmon har en egenutviklet og patentert metode for lakseoppdrett, der målet er å bygge verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg i sitt slag.

Det landbaserte produksjonsanlegget ligger på Kvalnes på Andøya og har i første fase konsesjon for 10.000 laks. På lengre sikt er ambisjonen 70.000 tonn og Andfjord har allerede sikret seg en rekke lokaliteter.

Roy Bernt Pettersen har vært både CEO og arbeidende styreleder fram til i dag. Som gründer og største eier prioriterer han nå vervet som styreleder.

– Andfjord er nå i meget trygge hender. Det skal bli veldig spennende og utviklende å få vår nye dynamiske og handlekraftige leder på plass, sier Pettersen.