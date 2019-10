MPA-hangar på Evenes ut på anbud

Andøy

Det man ber om anbud på er grunnarbeider på 15.000 kvadratmeter, bygging av ny hangar i stål på 7.700 kvadratmeter, administrasjon/lager og verksted på 10.000 kvadratmeter og en kaldgarasje på 850 kvadratmeter.

Anlegget skal huse de fem nye Poseidon P8 overvåkingsflyene som Norge skal kjøpe, og som skal leveres i 2022/2023.

– Turbulens stopper ikke Evenes-utbyggingen Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier turbulensutfordring rundt MPA-basen, som etter hvert skal opp på Evenes, skal løses. Mandag markerte han byggestart for det første kampfly-bygget.

Dermed legges byggene ut på anbud før turbulensproblematikken rundt hangaren er avklart.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere uttalt at turbulens-saken ikke stopper planene for overvåkingsflyene på Evenes.

Spennende dag for Andøy? Forsvarssjefens råd kommer 8. oktober Tirsdag 8. oktober skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen legge frem sitt fagmilitære råd i forbindelse med den nye langtidsmeldingen for Forsvaret. Det skjer i Oslo.

– Det er ingen snakk om å snu. I kostnadsestimatet har vi lagt inn 100 millioner ekstra for at man skal rekke de knappe tidsfristene man har for utbygging av Evenes, sa Bakke-Jensen i forbindelsen med byggestart for anlegget for kampfly på Evenes.

Oppbyggingen på Evenes har en kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner.