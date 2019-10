Mye Andøy-kultur i oktober

Andøy

Kulturmåneden startet allerede 2. oktober da den svenske musikeren og komponisten Vanessa Massera kom til Andøy. I tre uker skal hun bo hos Arctic Wave og Synne Meland på Stave. Dette skjer i regi av kultursamarbeidet i Vesterålen og Artists in residence-ordningen (AiR).

Åpner opp for kunstnere fra hele verden Fire kunstnere får opphold i Vesterålen I år får fire kunstnere opphold i Vesterålen og i år kommer de fra flere land. Tidligere er det kun kunstnere fra Island og Irland som har fått kunstneropphold i regionen.

– Ordningen er for at kunstnerne skal utvikle seg, men de skal også gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Det vil derfor bli et kulturarrangement i løpet av oppholdet. Når og hvor vil vi komme tilbake til, sier Wolf.

Ritsj

Wolf er spesielt glad for at Katrine Strøm tar med seg forestillingen Ritsj til Andøy i oktober.

– Ritsj er en forestilling om teip. Ruller med teip i mange farger som klistres, trilles, stables og kan dras ut til lange tråder. Hvilke lyder lager teipen? Hvordan kjennes den ut mot huden? Ritsj, og den rives i stykker, står det om forestillingen på nettsiden til Festspillene i Nord-Norge, der forestillingen hadde premiere.

Andværing med teater om teip Hva skjer når splitter ny dramatikk møter et publikum på ett til fire år? Det handler om teipens magi når Katrine Strøm fra Dverberg presenterer verdenspremiere på teater for de aller minste under årets utgave av Festspillene i Nord-Norge.

Det er andværingen Katrine Strøm som står bak forestillingen. Barnehagene inviteres til forestilling på Andenes og i Risøyhamns, mens det blir åpne forestillinger på Andenes og Dverberg i uke 43 (23. til 27. oktober).

– Det er artig at vi har en teaterforestilling for barn. Det har vi for lite av, sier Wolf.

Petter uteligger

Torsdag 17. oktober kommer Petter uteligger til Andenes idrettshall. Det er Fagforbundet i Andøy som har invitert Petter Nyquist til Andøy. Forestillingen er gratis for forhåndspåmeldte medlemmer av Fagforbundet. Resten av billettene legges ut for salg i disse dager.

Nyquist har laget dokumentarserien Petter uteligger om uteliggermiljøet i Oslo, og i 2016 fikk han Gullruten-prisen for serien.

Sunde og Violet Road

Torsdag og fredag denne uken kommer Øystein Sunde til Dverberg, og skal holde to konserter.

Det var opprinnelig satt opp konsert torsdag, men det blir en ekstraforestilling fredag.

Dverberg og Sortland får besøk av Violet Road Violet Road med andværing Kjetil Holmstad-Solberg i spissen, spiller to konserter i Vesterålen når de drar ut på akustisk turné i høst.

Onsdag 23. oktober er det klart for Violet Road, med andværingen Kjetil Holmstad-Solberg i spissen, også det på Dverberg.

Best på tuba

Søndag 20. oktober blir det en helt spesiell konsert i idrettshallen på Andenes med Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) og Andenes Skolekorps.

LVO inviterer til konsert med Star Wars-musikk og en av verdens beste tubaister 20. oktober blir det en helt spesiell konsert i idrettshallen på Andenes med Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) og Andenes Skolekorps.

Da blir det blant annet musikk fra Star Wars-filmene, med Øystein Baadsvik på Tuba. Han regnes som en av verdens beste tubasolister.

Kaptein Sabeltann

Søndag 20. oktober er det også klart for bygdekino, og det blir nok mange barn som tar turen til Dverberg for å få med seg det nyeste eventyret til Kaptein Sabeltann.

For de litt mer voksne, vises filmen «Once Upon a Time... In Hollywood».

– Det skjer mye på kulturfronten i Andøy hele tiden, men denne oktober-måneden er det litt ekstra på programmet, sier Wolf.