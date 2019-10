Øystein Sunde spilte med publikum nesten på fanget

Andøy

Alene på scenen, bevæpnet med et utall gitarer og en tunge som slenger ut ord like fort som fingrene tryller fram toner fra gitarstrengene, var Øystein Sunde i storform på Dverberg torsdag kveld.

Dit kom han fra «oppvarmingskonserten» på Sortland onsdag, og viste allerede fra starten av konserten at her ville lattermusklene bli stive.

Synger om kjærlighetsvisenes resultat

– Mens de andre i gitarkameratene, Halvdan Sivertsen, Jan Eggum og Lillebjørn Nilsen, skriver om kjærlighet, så sier de andre tre at jeg skriver om resultatet av kjærligheten, sa han og åpnet med landeplagen «Bleieskiftarbeider» fra 1984.

Han fortsatte med en rekke av kjente og ukjente låter, og var innom temaer som båtliv, at hest er best som pålegg, dødsbo-oppgjør, fysikk og så videre. Alt servert med hysterisk morsomme historier mellom låtene, og allerede etter få minutter var det bare å gi opp å telle latterbrøl fra publikum. Det var rett og slett artig!

Høydepunkt uten humor

Det er de humoristiske sidene ved Sunde som er mest kjent, og der var det ingen overraskelser. Man får det man vet man får på en Øystein Sunde-konsert. For undertegnede var kveldens høydepunkt «Ute var det sol», der Sunde synger sårbart om farens død. Et annet høydepunkt var instrumentallåten «Black Mountain Rag», som Sunde fortale at han lærte av Chet Atkins personlig på begynnelsen av 1970-tallet.

– Gitaren er motoren i alle låtene, sa Sunde før han ga publikum imponerende leksjon i hvordan man kan spille en tradisjonell feleinstrumental på gitar.

Ble tipset om Dverberg av Ola Bremnes

Etter konserten er det en fornøyd Sunde som møter VOLs utsendte.

– Dette var veldig gøy. En eneste stor opptur. Det er gøy å komme til et sted man aldri har vært før, sier han, og forteller at det var Ola Bremnes som anbefalte han en stopp på Dverberg.

– Jeg ringte han og spurte om han hadde tips til spille steder i Lofoten, Vesterålen og Østerålen, sier Sunde med et smil. Han angrer ikke på at han slo til på tipset fra Bremnes og tok turen til Andøy og Dverberg.

Publikum på fanget

– Det var moro, og skikkelig driv i publikum her i kveld. Jeg er ikke ukjent med å spille på denne type steder, og det er en helt annen greie enn kulturhusene jeg ellers spiller i. Det blir mer intimt og nær når du nesten har publikum på fanget, sier han.

Ekstrakonsert fredag kveld

Torsdagens konsert på Dverberg ble utsolgt på rekordtid, og det ble raskt satt opp en ekstrakonsert fredag kveld. Ifølge Svein Spjelkavik var det torsdag kveld solgt var solgt 172 av 240 billetter til fredagens konsert. For Sunde betyr to konserter på samme sted en fridag.

– Det er uvanlig og fint. Jeg tror jeg skal ta meg en tur til Oksebåsen, for den har jeg ikke sett, sier han.