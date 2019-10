Kommunale veier i Andøy kan få asfalt

Andøy

Han sier at det er veien til Åbergsjord, en vei mellom Gate 1 og Gate 2 i Risøyhamn og Håreks gate på Andenes som vil bli asfaltert i høst dersom tilbudene er innenfor rammen.

– På Åbergsjord har kommunen gjort klart for asfaltering ved å planere og legge på et ekstra bærelag, sier Andreassen, som tror arbeidene vil starte opp raskt dersom tilbudene står i stil med det kommunen har avsatt av penger.

– Dette er penger fra investeringsbudsjettet og rammes ikke av innkjøpsstoppen som gjelder for teknisk etat, sier Andreassen til VOL.

Han sier at det i hvert fall er kommet inn tre tilbud på asfalteringen, men at han ikke hadde full oversikt rett etter at fristen for å levere tilbud var gått ut.

Strandland må vente

En som må vente på asfalt, er Jannina Hanssen på Strandland. Hun har klaget på den kommunale veistandarden gjennom nettsiden FiksGataMi.

– Vi er klar over den dårlige tilstanden på omtalte vei og en god del øvrige kommunale veier i kommunen, men må bare beklage at vi ikke kunne prioritere utbedring/reasfaltering i år, skriver Andreasen i et svar til Hanssen.

– Vi har et forholdsvis stort etterslep på veivedlikeholdet, og inntil det blir bevilget nødvendige midler til veivedlikehold må man dessverre måtte forholde seg til dårlig standard på enkelte veistrekninger, fortsetter Andreassen og skriver videre at Andøy kommune foretar regelmessig vurdering av kommunale veier og prioriterer tiltak opp mot tilgjengelige midler.

– Inntil det blir gjort permanent utbedringsarbeid på veien, vil vi prøve å gjøre midlertidige tiltak som for eksempel å fylle grus/pukk i de verste hullene. Asfalteringen som er utført i år er bekostet av Leonhard Nilsen & Sønner AS, skriver Andreassen.