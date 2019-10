– Godt å slå Svolvær

Andøy

AIL ligger utsatt til på tabellen i 4. divisjon i Hålogaland og er ikke sikret plass i divisjonen neste år.

Lørdagens kamp var i så måte et lyspunkt, med en klar 3-0 seier mot gjestene fra Svolvær. Det gjorde at AIL klatret forbi Melbo 2 til en sjuendeplass på tabellen.

Kampen ble også en revansje for AIL etter 5-2-tap i bortekampen mot Svolvær tidligere i sesongen – en kamp der det ble delt ut tre røde kort, to av dem til AIL.

– Det var en bra gjennomført kamp. Vi skapte masse sjanser og burde scoret mer. Og det var godt med en seier mot Svolvær. Det er et lag vi har slitt mot i mange år, sier Stenvoll til VOL:

Det var Matz Oftedal (frispark, 15 minutter) og Sondre Sandengen (18 minutter) som sørget for AILs mål før pause, mens Håvard Leivestad økte ledelsen til 3-0 (70 minutter) etter hvilen.

Dommer Andreas Armando Bjerkeng delte ut fire gule kort i kampen, to til hvert av lagene.

– Ålreit sesong

Stenvoll er ganske fornøyd med sesongen, som avsluttes neste lørdag. Da skal Andenes til Blåbyhallen for å møte Sortland.

– Det har vært en ålreit sesong, men en litt vanskelig høst. Det har vært en del utskiftninger og vi har hatt folk borte og en del skader, sier Stenvoll.

Opp og nedrykk

Hvor mange lag som rykker ned fra 4. divisjon er ganske uklart. I utgangspunktet rykker tre lag ned, så fremt alle vinnerne i femtedivisjon takker ja til opprykk.

I tillegg vil det ha betydning hvor mange lokale lag som rykker ned fra 3. divisjon. Per nå ligger både Harstad og Leknes an til å rykke ned, og det vil i så fall føre til at fem lag rykker ned fra 4. divisjon.

Det som kan bedre situasjonen er om serievinner Skånland klarer å rykke opp. Det får man først vite etter at en runde med kvalifisieringskamper mot de andre fjerdedivisjonsvinnerne i Nord-Norge er unnagjort.