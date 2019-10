Lasse Nilsen scoret for TIL

Andøy

Det har vært en tung høstsesong for TIL og laget har langt fra sikret seg kontrakt i eliteserien for neste sesong.

Søndagens kamp ble imidlertid en opptur da Kristianssund ble sått hele 5-0. Pauseresultatet var 3-0.

Nilsen (tidligere Høken og Andenes) sendte avgårde et lavt skudd fra 20 meter som snek seg under keeper og i mål, via en Kristiansund-fot.

Nilsen spilte hele kampen for TIL, som nå har 25 poeng og en tolvteplass på tabellen. Det er bare tre poeng over Mjøndalen og fire poeng over Ranheim som for øyeblikket har de to nedrykksplassene.

I toppen sørget Haugesund for å gi Bodø/Glimt hjelp i sølvkampen da laget slo Rosenborg 2-1. Dermed har Glimt åtte poeng ned til Rosenborg med seks serierunder igjen.