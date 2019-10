Her er The Whale-forslagene

Andøy

Pressekonferansen kan du se i opptak her.

Børre Berglund daglig leder i The Whale var stolt av det som ble presentert.

– Ingen prosjekt i Norge har så god store sjanser å bli realisert med kvalitet som dette prosjektet. Det har med de lokale eierne og deres gjennomføringskraft, sa han og fortsatte:

– Vi har evaluert fire innkommende prosjekter og vi har jobbet oss ned i dybden på de ulike prosjektene på den måten skal vi gjøre juryarbeidet ferdig i løpet av måneden. Vi vil så kunngjøre vinneren i månedsskiftet oktober/november.

Vi er klare på hva innholdet i The Whale skal være, så har vi fått fire flotte forslag basert på det innholdet.

I konkurransen har det vært stor interesse. 37 arkitektkontorer melde sin interesse, og fire ble altså med videre. De fire finalistene i arkitektkonkurransen for The Whale er de norske kontorene Snøhetta og Reiulf Ramstad og danske Dorte Mandrup. Den fjerde finalisten er et dansk/norsk samarbeid der Bjarke Ingels Group, BIG har gått sammen med ungt norskt miljø, ELEMENT.

Forslagene ser du under:

Oppgaven de fikk var å tegne et bygg som var en attraksjon i verdensklasse, med et respektfullt forhold til omgivelsene, at det skulle være bærekraftig og innenfor et realistisk budsjett.

I forbindelse med fremleggelsen, er forslagene anonymisert. Dette for at juryen ikke skal vite hvem som har laget de forskjellige forslagene.

Avtroppende ordfører, Jonni Helge Solsvik sa følgende under pressekonferansen:

– Det slår meg at denne dagen er en av mine siste offisielle oppdrag som ordfører. Jeg var med på det første i forbindelse med ideen til The Whale. Jeg synes det viktigste her er hvor viktig det er å holde fast ved ambisjonene. Også i Nordnorsk sammenheng. Vi skal ikke stå med lua i handa men vise vi har et prosjekt i verdensklasse.

Målet er å få til en ferdigstillelse i 2022.

Juryen

Juryen som skal bedømme forslagene og kåre en vinner, har følgende sammensetning: Per Rygh, jurysekretær, Børre Berglund, juryleder/daglig leder i The Whale, Jan Støring og Einar Jarmund (oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund), Hanne Strager, Camilla Ilmoni, Lisbeth Seppola, Jon Ivar Busklein og Rune Rydningen.

Juryen vil basere sin bedømmelse på fem hovedkriterier:

Bygningen som attraksjon i seg selv. Bygningens funksjonalitet i forhold til utstillinger og besøksopplevelse. Forholdet til landskapet rundt. Hensyn til bærekraft, miljø, klima og energi. Realistiske byggekostnader.

Norges vakreste sjøtomt



The Whale har fått hånd om – det de selv beskriver som – Norges vakreste tomt, rett sør av fyret på Andenes. Bygget blir på rundt 4.500 kvadratmeter grunnflate og er budsjettert til å koste rundt 300 millioner inkludert innhold.

Bak The Whale står Visit Andøy, Andøy kommune og hvalsafariaktørene i Andøy. Disse har fått med seg Benn Eidissen, Roger og Kristian Adolfsen og AH Holding med Andreas Haugen og Rune Rydningen.

– Alle arkitektteamene som er med i denne fasen av konkurransen er høyt renommerte internasjonalt, sier jurysekretær Per Rygh.

– The Whale skal skape opplevelser i verdensklasse og vil utvikle Andøy og regionen som reisemål. For å få dette til er de sterke opplevelser som arkitektur kan gi viktig. Vi har fått inn fire gode og grensesprengende forslag. Vi i juryen står foran en utfordrende oppgave, sier juryens leder, Børre Berglund, daglig leder i The Whale.

Andøy er ett av de beste stedene i verden for å se og oppleve hval. Etter mer enn 30 år med hvalsafari utenfor Andenes bygger andværingene nå The Whale – en hvalattraksjon plassert i skjæringspunktet mellom hav og land.