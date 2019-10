Se pressekonferansen i opptak

Andøy

Blant 37 internasjonale arkitektteam som deltok i prekvalifiseringen til arkitektkonkurransen ble fire valgt ut. Du kan nå bli blant de første i verden som får se forslagene til hvordan The Whale skal se ut fra et virkelig stjernelag av arkitekter.



• BIG - Bjarke Ingels Group (Danmark)/ Element Arkitekter

• Dorte Mandrup (Danmark)/Marianne Levinsen Landscape JAC Studio/ Nils Øien /Anders Kold

• Reiulf Ramstad Arkitekter (Norge)/Lala Tøyen / Iwan Thomson/

Per F. Jørgensen / Vill Energi

• Snøhetta (Norge)/ Casson Mann/MOE AS / Bollinger + Grohmann Ingenieure