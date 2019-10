– Vi vil ha dette bygget

Andøy

60 prosent mener at dette bygget bør vinne arkitektkonkurransen:

Ved 1600-tiden torsdag er det avgitt nærmere 850 stemmer.

Børre Berglund, som har vært veldig sentral med arbeidet med å få etablert et nasjonal kvalsenter på Andenes, sier at det er laget en klar plan for å kåre vinnerbygget. Vinneren skal kåres 1. november. Før det skal en jury avvikle tre møter, ett er avviklet. Jurysekretæren er fra NAL – Norske Arkitekters Landsforbund og konkurransen avvikles i henhold til NALs regler.

Forslagene ble lansert i går, direkte på VOL.

VOL-leserne

VOL har gjort en mer lettvint løsning og spurt leserne om hvilket alternativ de synes er best, og folkets tale er klar. Alternativ fire har fått 60 prosent av stemmene.

Børre Berglund sier til VOL at det er viktig hva folk mener. Han understreker at styret har bedt om folkets syn, og at deres mening derfor er viktig. Han understreker likevel at hele beslutningen ligger hos styret etter innstilling fra juryen.

«The Whale» ble vist fram på Sortland i dag. Ved 1530-tiden hadde cirka 75 personer - mange andværinger - vært innom. I går så cirka 150 personer modell-byggene på Andenes, opplyser Svein Spjelkavik.

Han mener forklaringen på at folket så klart velger det ene bygget framfor andre, kan være denne:

– Folk vil ha noe som er flott og spektakulært, men som ikke tar for plass i landskapet og konkurrer med fyret. Dessuten er det en fin bevegelse mot holmene utenfor, sier Spjelkavik. Han peker på at dersom styret velger denne løsningen, får andværingene et nytt utfartsområde.

Spjelkavik har hørt reaksjoner i to dager, som varier fra begeistring til mer avmålte kommentarer. Noen vil ikke ha bygg i det hele tatt.

– Det er kommentarer langs hele skalaen, sier Spjelkavik.

Utstillingen skal vises fram i Svolvær, Bodø, Harstad og Tromsø.