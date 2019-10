LO-topp ut mot Ap: Rått og brutalt å legge ned på Andøya

Andøy

– En av de sakene denne regjeringen har gjennomført, dessverre også med Arbeiderpartiets støtte, var vedtaket om nedlegging av flystasjonen på Andøya. Det gjorde vondt, fryktelig vondt, og det gjør det ennå, sa han da han åpnet Fellesforbundets landsmøte fredag.

535 delegater er samlet i Folkets Hus i Oslo frem til onsdag.

– Det er slik at Forsvaret har vært under nærmest kontinuerlig omstilling i flere ti-år. Baser og stasjoner er blitt nedlagt. Folk og lokalsamfunn har blitt rammet. Men ikke på en slik måte som Andøya, sa Eggum.

– Ubegripelig

Han er også medlem i Ap’s sentralstyre, i kraft av å være leder i LO’s største forbund i privat sektor.

– Det var for oss helt ubegripelig at Andøya flystasjon med alle sine dyktige folk, med sin erfaring og kunnskap, med sin beliggenhet, skulle legges ned, sa Eggum.

Han hamret på:

– Det rammet et helt lokalsamfunn rått og brutalt. Og det har fått store politiske ringvirkninger, først og fremst i nord. Det viste årets kommunevalg. Noe slikt må aldri få skje igjen. Nå må regjeringen og Stortinget sørge for at alternative arbeidsplasser kommer på Andøya, sa han.

Går foran i klimakutt

Eggum viet mye av talen til klima. Han påstod at det er hans folk - hans forbund og LO - som er de som kan redde klimaet.

– Det er våre medlemmer som er klimaløsere på sin arbeidsplass., sa han og hadde disse eksemplene:

– På Vard Brattvåg skal gjengen der installere teknologi i skip som skal forske og samle inn plast. De bidrar til reinere hav.

– De på Pon Equipment produserer gravemaskiner som gir null utslipp. Sammen med bygningsarbeidere bidrar de til renere luft i bygd og by.

– På Moelven Limtre har de lagd materialene til Mjøstårnet, der kortreist tømmer er foredlet til et bærekraftig bygg.

– Og hvis du lurer på hvordan du halverer utslippene, så er det bare å spørre Arundel på Borregård. Der har de klart det, sa Eggum.

Forsvar for olje og gass

Men samtidig forsvarte han petroleumsnæringen, og fastslo behovet for olje og gass i det grønne skiftet:

– Vi stiller oss spørsmålet hvorfor i alle dager vi i Norge skal stoppe verdens reineste oljeproduksjon, sa forbundslederen.

Han viste til fire punkter i Fellesforbundets klima-strategi: