Første konkurranse for Andøy klatreklubb

Andøy

PolarCup går over flere helger med konkurranser i Harstad, Kabelvåg, Leknes, Hamarøy og Stokmarknes som siste konkurranse i februar.

Åpnet Eggakanten Søndag ble Eggakanten åpnet – ikke for fiskeri eller kvalsafari, men for klatring. – Vi håper at klatreveggen skal bidra til større mangfold innen idretten i Andøy, sa Stian Vik Mathisen i Andøy klatreklubb.

Men først ut er altså Andøy klatreklubb førstkommende lørdag. Klatreveggen «Eggakanten» får dermed sin ilddåp som konkurransevegg. Klatreveggen ligger i Norlandiahallen og ble åpnet søndag 17. juni i fjor.

«Eggakanten» er 11 meter høy og 25 meter bred. Det er 267 kvadratmeter med klatreflate. Veggen har 22 klatrelinjer, noe som gjør at det kan lages mange klatreruter opp veggen. Overhenget stikker 2,5 meter ut fra veggen.

– Nå som det har gått halvannet år med mye klatring er vi klare til å ta imot noen av de beste i Norge fra Tromsø i Nord til Bodø i sør, som skal konkurrere om å være best i regionen. Det blir ett hektisk program for de av klatrerne som vil gå for sammenlagt seieren, sier Vik Mathisen.

Ikke bare for de beste

Han sier at PolarCup også er en lavterskel, uhøytidelig konkurranse for barn og ungdom, hvor klatrerne får bryne seg på de rutene de selv ønsker.

– Vanskelighetsgraden blir fargekodet slik at de letteste rutene er merket grønn, mens de vanskeligste rutene er merket svart. Konkurranseklassene som kjøres er 6-10 år, 11-12 år, Yngre Junior (13-15 år), Eldre Junior (16-18 år) og Senior. Fra 11 år og oppover vil utøverne bli rangert. For yngre og eldre junior samt senior vil det kjøres finaleruter blant de 3 beste. Den av de 3 i finalen som kommer lengst blir vinner i sin klasse, sier Vik Mathisen.

Stor barnegruppe

Andøy Klatreklubb har fått 142 medlemmer.

– Vi har en stor barnegruppe som er i veggen en gang i uka og får utfordret seg med høyder og få mestringsfølelse. På ungdomsgruppa har vi sju aktive ungdommer som får ett treningsopplegg slik at de øker teknikken med å klatre og utnytte hver muskel i kroppen, sier Vik Mathisen, som mener at klatring passer for absolutt alle.

– Du er fokusert på hva du skal gjøre for å komme ett steg videre, du trenger ikke å følge det alle andre gjør der og da. Du kan gjøre det i ditt tempo og nivå. Klatring gjør godt for fysisk og psykisk helse, sier Vik Mathisen, som oppfordrer interesserte til å ta turen innom Norlandiahallen i helga for å se hva klatring er.