Lill ble historisk kvinne i kommunestyret

Andøy

Da hadde allerede Knut Nordmo fått 15 stemmer fra posisjonen, bestående av 14 Sp-representanter og en Høyre, og blitt valgt til ny ordfører.

Opposisjonens ordførerkandidat Kjell Are Johansen fikk syv stemmer (Ap, SV og MDG).

Frp uteble

Frp stilte ikke i det første møtet, og dermed var det bare 22 stemmeberettigede tilstede i kommunestyresalen.

– La oss bli enige om at det var på høy tid at det ble en kvinnelig varaordfører i Andøy, sa Solsvik, da Pettersen fikk 15 stemmer.

I formannskapet har posisjonen fem medlemmer; Knut Nordmo, Lill Pettersen, Yngve Laukslett, Tone Fredriksen og Matz Abrahamsen. Alle Sp unntatt sistnevnte. Varamedlemmer er Per K. Spjelkavik Elvan, Marit Thanke Hansen, Rune Stave, Torfinn Bø, Kurt Spjelkavik, Jacob Mortensen, Stine Lundemo og Odd Arne Andreassen (alle Sp).

Fra Ap sin egen gruppering har Kjell Are Johansen fast plass med Anitha Bendiksen og Tommy Søberg som vara.

Fra den tredje grupperingen er Lill Inger Berg-Olsen (SV) fast, mens Robert Svendsen (MDG), Jitse Buitink (SV) og Vibeke Strøm Fosse (MDG) er vara.

Helmersen leder kontrollutvalget

Kontrollutvalget består av Tore Benjaminsen (Sp), Hans Furfjord (H), John Helmersen (SV), Birgit Karlsen (Ap) og Malin Abrahamsen (MDG). Helmersen ble valgt som leder, Furfjord nestleder.

I valgnemnda er hele formannskapet med, samt Roberg Svendsen (MDG) og Halvar Rønneberg (Frp) som representerer partier som ikke sitter i formannskapet.

I Vesterålen regionråd er ordfører og varaordfører med, samt SV’s Lill Inger Berg-Olsen.

Etter at Solsvik høytidelig hadde overrakt ordfører kjedet til Nordmo, lovet den avgåtte ordføreren å være tilgjengelig for alt Nordmo kunne ønske at han skal bidra med.