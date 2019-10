Vanessa vil ha dine lyder

Andøy

Massera kom til Andøy for to uker siden og skal være her i en uke til.

Massera jobber som komponist og utøver av eksperimentell elektronisk musikk, med base i Stockholm. Hun har nettopp fullført en doktorgrad i lyddesign.

Hun holder til på Stave hos Arctic Wave og Synne Meland.

– Gjennom den første delen av sitt opphold på Andøya har Vanessa tatt opp en del lyder i nærmiljøet på Stave. Det har blitt til en 60 sekunders lydfil som hun nå ønsker hjelp til å utvikle. Hun inviterer derfor hvem som helst til å bidra med noen til dette verket, sier kulturleder Sindre Wolf.

Lydfilen er lagret hos Google og alle kan gå inn å høre på den. Når du har gjort det, ønsker Vanessa at du lager din egen lydfil på 60 sekunder.

– Lydene kan være hva som helst, toner, en stemme, lyden av noe fra ditt dagligliv, lyden av et dyr eler ord, skriver Massera om lydfilen hun ønsker seg.

Men det haster: Fristen for å levere ditt lydbidrag er førstkommende torsdag klokken 12.00.

Regler for lydfilen

Her er reglene for levering av lydfilene som Vanessa Massera ønsker seg.